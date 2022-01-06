В Орле задержан мужчина, убивший и выбросивший на лестничную клетку собутыльника

6.1.2022 | 16:10 Закон и порядок, Новости

Конфликт произошел на почве пьяной ревности.

Правоохранительным органам удалось оперативно выявить и задержать мужчину, убившего соседа по дому на почве ревности. Преступление было совершено четвертного января в одной из многоэтажек Заводского района.

«Благодаря грамотно спланированным и проведённым следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый, 42-летний житель данного дома, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что 4 января 2022 года, во время совместного распития алкогольных напитков, у него с потерпевшим возник конфликт на почве ревности, в процессе которого злоумышленник избил нового знакомого руками и ногами, а после вынес его тело на лестничную площадку», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Задержанный мужчина, которого будут судить по статье «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть», на месте преступления рассказал подробности произошедшего. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следствие, при этом, уже ходательствовало об заключении его под стражу.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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