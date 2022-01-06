В Орловской области пострадала молодая девушка, вылетевшая на машине с зимней дороги

Это случилось на автодороге «Глазуновка — Малоархангельск – Колпны – Долгое».

Молодая девушка получила телесные повреждения, вылетев на автомобиле с автодороги. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Это произошло четвертого января на 25-м километре автодороги «Глазуновка — Малоархангельск – Колпны – Долгое». В 14.55 21-летняя водитель потеряла управление над автомобилем ВАЗ 2115, который вылетел в кювет и перевернулся.

Девушка получила повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»