В Орловской области уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог почти на 50%

Почти на 40% — по Орлу.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило о том, что уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превысил эпидемический порог на 49,4% (на 37,7% — по областной столице). Опубликованная статистика анализирует ситуацию в период с 27 декабря по 2 января.

За это время было зарегистрировано 6 232 случая заболеваний острых респираторных вирусных инфекций. Половина зараженных — дети в возрасте до 14 лет.

«При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются преимущественно вирусы SARS-Cov-2, а также риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, вирусы гриппа А (H3N2)», — уточняет Роспотребнадзор.

ИА «Орелград»