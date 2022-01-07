Подрядчик ремонта Красного моста проиграл очередной иск

Суд обязал «Ремспецмост» уплатить крупную неустойку.

В Орле белгородская компания «Ремспецмост» проиграла очередной судебный процесс. Орловцам эта компания хорошо известна по нашумевшему уголовному делу, возбужденному в отношении ее руководителей. Следствие считает, что они похитили 170 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле. Эта же компания «отметилась» при ремонте моста «Дружба» в Орле, к которому у правоохранителей также возникли вопросы уголовного характера.

Однако в данном случае процесс был гражданско-правовым. Иск подало государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Оно просило о взыскании с «Ремспецмоста» 6,1 миллиона рублей, составляющих задолженность по договорам подряда и пени за просрочку оплаты. Представитель ответчика в суд не явился, отзыв и ходатайство не представил. Из материалов следует, что в июне 2020 года стороны заключили договор на ремонт улично-дорожной сети в городском поселении Хомутово.

Интересно то, что госпредприятие в данном случае выступило в роли исполнителя, а заказчиком был «Ремспецмост». В договоре указаны улицы, на которых требовалось отремонтировать дорожное покрытие. «Дорожная служба» выполнила свои обязательства в полном объеме на общую сумму 6,384 миллиона рублей, что подтверждается подписанными с двух сторон и скрепленными печатями актами. Однако денег ГУП вовремя не получило.

Спустя год, то есть в июне 2021-го, стороны подписали соглашение о реструктуризации задолженности в течение 6 месяцев по графику. В соглашении ответчик признал наличие долга, а также пени. Однако и это соглашение не исполнялось, как было оговорено, поэтому госпредприятие обратилось в суд. Арбитраж удовлетворил иск и взыскал заявленную сумму с «Ремспецмоста». Вопросов этот процесс оставил немало. Например, как же так получилось, что заказчиком работ по ремонту дорог в орловском райцентре, финансирование которых изначально предполагается бюджетным, стало частное предприятие, к тому же замешанное в скандалах с реализацией госконтрактов, а госпредприятие, по сути, стало его подрядчиком?

ИА «Орелград»