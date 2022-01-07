В Орловской области появятся шесть автоклубов

Они представляют из себя сцену, а также световую и звуковую аппаратуру.

В 2022 году в Орловскую область поступят шесть автоклубов. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Передвижные культурные центры обойдутся в 28 миллионов рублей и помогут разнообразить досуг людей, проживающих в самых разных районах области.

«Автоклубы представляют собой автотранспортное средство, которое позволяет проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой, доступной для проезда территории.

Автоклуб вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры – всё необходимое для концертов и кинопоказов», — рассказала пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»