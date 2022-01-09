Десять орловских художников будут получать стипендии от губернатора

Днем ранее сообщалось об аналогичных стипендиях для писателей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков учредил стипендии для десяти местных художников. Финансовую поддержку получат Мария Васильева, Михаил Никифоров, Владимир Овсиенко, Валентина Олейникова, Яна Патокина, Анатолий Полукаров, Ольга Сорокина, Ольга Тучнина, Анатолий Федай и Юрий Шатохин.

Выплаты, оплачиваемые из областного бюджета, будут ежемесячными. Они направлены на сохранение творческого потенциала орловских художников.

Вчера «Орелград» сообщал об аналогичных стипендиях для писателей. В опубликованном вчера списке значилось 27 человек.

ИА «Орелград»