Десять орловских художников будут получать стипендии от губернатора

9.1.2022 | 16:00 Культура, Новости

Днем ранее сообщалось об аналогичных стипендиях для писателей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков учредил стипендии для десяти местных художников. Финансовую поддержку получат Мария Васильева, Михаил Никифоров, Владимир Овсиенко, Валентина Олейникова, Яна Патокина, Анатолий Полукаров, Ольга Сорокина, Ольга Тучнина, Анатолий Федай и Юрий Шатохин.

Выплаты, оплачиваемые из областного бюджета, будут ежемесячными. Они направлены на сохранение творческого потенциала орловских художников.

Вчера «Орелград» сообщал об аналогичных стипендиях для писателей. В опубликованном вчера списке значилось 27 человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования