Первое спасение пациента на орловском вертолете санавиации оказалось неудачным

10.1.2022 | 11:36 Важное, Медицина, Новости, Политика

Ранее пресс-служба губернатора сообщала о том, что якобы одного орловца транспортировали из Ливен в Орел.

Растиражированная пресс-службой губернатора Андрея Клычкова новость о том, что первый орловский вертолет санитарной авиации помог транспортировать больного из Ливен в Орел, является не достоверной. Об этом сообщил известный в Орле фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин.

«Вертолет санитарной авиации никого не транспортировал — пациент умер до того, как его успели загрузить в вертолет. Об этом мне на днях сообщили как сотрудники Ливенской ЦРБ, так и Областной больницы.

И соответственно возникают вопросы:

Губернатор очень хотел, чтобы новоприобритённая санитарная авиация сразу кого-то спасла, но его пресс-служба поторопилась и выдала желаемое за действительное? Или ему просто не стали говорить, что пациент выдал остановку сердца до вертолета? Что важнее, раструбить о спасении человека или реально спасти чью-то жизнь?», — недоумевает Серегин на своей странице в соцсети «В Контакте».

Ранее Андрей Клычков опубликовал в той же соцсети пост «Первый полёт – нормально!», из контекста которого можно было сделать вывод о том, что пациенту удалось спасти жизнь благодаря приобретенному вертолету санитарной авиации.

ИА «Орелград»

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