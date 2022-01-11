Клычков вышел на уборку снега и предложил орловцам заняться тем же

Губернатор предложил населению самим убирать снег, областной Прокурор поручил оценить действия должностных лиц.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в соцсетях фото, на котором он вместе с семьей запечатлен со снегоуборочными лопатами. Глава региона поблагодарил всех орловцев, которые самостоятельно убирают снег, не дожидаясь, пока свою работу выполнят коммунальные службы. А также призвал остальных последовать этому примеру:

«Понятно, что в одночасье все дворы и территории не охватить, но совместными усилиями мы справимся. Всё, что нужно для работы – лопата и желание помочь себе или сделать доброе дело для других».

Вчера на Орел обрушился обильный снегопад, что парализовало дорожную инфраструктуру города. Многие горожане связывают это с тем, что коммунальные службы вовремя не выполняли свою работу, рассчитывая, что снег растает сам.

Такие же подозрения, вероятно, возникли у областной прокуратуры, которая начала проверку в связи с ненадлежащей организацией очистки дорог от снега.

«При этом органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке территорий и автодорог не принимаются, что создает аварийные ситуации на дорогах, автобусы по четырем школьным маршрутам выехали с задержкой.

В этой связи прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации очистки дорог от снега», — сообщила вчера пресс-служба надзорного ведомства.

ИА «Орелград»