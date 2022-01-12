Орловский предприниматель предстанет перед судом за мошенничество и похищение человека

Более четырех лет он находился в международном розыске.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего предпринимателя, которого обвиняют в мошенничестве и похищении человека.

По информации «Орелграда», речь идет о Михаиле Кирюхине – бывшем владельце продуктовой сети «Продуктовая лавка», фигуранте дела «Доброхвалова — Борисова» и (по сообщениям СМИ) соседе бывшего областного прокурора Ивана Полэуктова по элитному дому.

«Следствием установлено, что в 2006 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, выявил недостачу товарно-материальных ценностей на принадлежащем ему складе на сумму свыше 1 миллиона рублей, после чего, заподозрив в этом одного из работников склада, совершил в городе Орле его похищение, а также угрожал потерпевшему применением насилия, опасного для жизни и здоровья, поместив его в кузов грузового автомобиля, а затем в подвальное помещение одного из жилых домов, тем самым лишив его права свободного перемещения», — сообщает пресс-служба СК.

Против Кирюхина также было возбуждено дело по статье «убийство», но тело пропавшего человека так и не было найдено. По информации «Орелграда», по этому делу работа проводится оперативным путем.

Другой эпизод, дело по которому уже передано в суд, связан с мошенничеством:

«Также, в 2013-2014 годах злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого путем злоупотребления доверием и получил от него денежные средства в общем размере свыше 89 млн. рублей, которые обратил в свою пользу».

Вероятно, речь идет о громком конфликте Кирюхина с известным предпринимателем Николаем Чепловым, в прошлом – владельце торговой сети «Сберегайка». Кирюхин взял под расписку (несколькими частями) крупную сумму, оставив в качестве залога свое имущество. По сообщениям СМИ, он переписал имущество на жену, развелся с ней и отказался гасить долги, провозгласив себя банкротом. При этом, развод, вероятно, был фиктивным. Чеплов искал правды в судах и полиции, что запустило цепочку неоднозначных событий и подозрений в коррумпированности представителей власти.

В результате Кирюхин оказался на свободе под подпиской о невыезде, и решил скрыться от следствия. Четыре года предприниматель провел в бегах. Но, будучи объявленным в международный розыск, был задержан в апреле прошлого года. Теперь его уголовное дело будет рассматривать Заводской районный суд.

ИА «Орелград», фото «Орловская Среда»