Сахарный комбинат под Орлом «забыл» выполоть сорняки

Суд привлек сельхозпредприятие Орловской области за неисполнение предписания.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, внеплановая выездная проверка была проведена в отношении АО «Сахарный комбинат «Отрадинский». Инспекторы посетили предприятие для того, чтобы выяснить, выполнило ли оно требования ранее выданного ему предписания. Дело в том, что еще раньше инспекторы выявили принадлежащий предприятию участок из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,8 га, который густо зарос сорной растительностью, включая кустарник и молодые деревья.

Учитывая статус, эта земля должна быть вовлечена в оборот. Комбинату предписали «провести агротехнические мероприятия по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью» в срок до 12 октября 2021 года. Внеплановую проверку инспекторы провели в ноябре 2021 года, то есть срок был даже несколько увеличен. Однако комбинат не воспользовался этим шансом. Было установлено, что заросший бурьяном участок никто от сорняков не освободил, в оборот эта земля по-прежнему не вовлечена.

За неисполнение предписания надзорного органа в установленный срок на комбинат завели административное дело, предусмотренное ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. Управлением Россельхознадзора был составлен протокол, а затем материалы направлены в мировой суд для рассмотрения. Само дело было рассмотрено мировым судом Мценского района, который признал «Отрадинский» виновным в совершении административного правонарушения и наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, предприятию повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

ИА «Орелград»