Сахарный комбинат под Орлом «забыл» выполоть сорняки

12.1.2022 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Суд привлек сельхозпредприятие Орловской области за неисполнение предписания.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, внеплановая выездная проверка была проведена в отношении АО «Сахарный комбинат «Отрадинский». Инспекторы посетили предприятие для того, чтобы выяснить, выполнило ли оно требования ранее выданного ему предписания. Дело в том, что еще раньше инспекторы выявили принадлежащий предприятию участок из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,8 га, который густо зарос сорной растительностью, включая кустарник и молодые деревья.

Учитывая статус, эта земля должна быть вовлечена в оборот. Комбинату предписали «провести агротехнические мероприятия по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью» в срок до 12 октября 2021 года. Внеплановую проверку инспекторы провели в ноябре 2021 года, то есть срок был даже несколько увеличен. Однако комбинат не воспользовался этим шансом. Было установлено, что заросший бурьяном участок никто от сорняков не освободил, в оборот эта земля по-прежнему не вовлечена.

За неисполнение предписания надзорного органа в установленный срок на комбинат завели административное дело, предусмотренное ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. Управлением Россельхознадзора был составлен протокол, а затем материалы направлены в мировой суд для рассмотрения. Само дело было рассмотрено мировым судом Мценского района, который признал «Отрадинский» виновным в совершении административного правонарушения и наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, предприятию повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования