Служба техобеспечения мэрии Орла попалась на нарушениях

12.1.2022 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Одно лишь искажение бухгалтерского учета потянуло почти на 17 миллионов.

В Орле обнародована информация о результатах проверки эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (МКУ «СТО»). Работу этой организации изучили аудиторы городской Контрольно-счетной палаты. По их мнению, МКУ «СТО» неэффективно исполняет бюджетные полномочия, из-за чего задолженность по арендным платежам составила 902,6 тысячи рублей и возросла к уровню 2019 года в 2,5 раза. При этом, отмечают аудиторы, претензионная работа по взысканию этих долгов  проводилась неэффективно.

«Искажение данных бухгалтерского учета в связи с отсутствием на балансе трех объектов основных средств муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, составило 16,805 миллиона  рублей, — говорится в отчете счетной палаты. — Не проводилась переоценка основных средств, в результате чего балансовая стоимость имущества ниже кадастровой стоимости в 9,4 раза».

Также КСП считает, что неэффективные расходы бюджета города Орла за 2020-2021 годы при исполнении муниципальных контрактов составили 287,1 тысячи рублей. В частности, на приобретение бензоборудования и инвентаря сверх сметы учреждения было потрачено 279,9 тысячи рублей. Были выявлены и другие нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ и услуг. На данный момент  возбуждено дело об административном правонарушении по факту грубого нарушения требований к бухгалтерскому учету. Добавим, что материалы проверки переданы в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»

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