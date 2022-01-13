Сделка больницы Семашко вызвала подозрения у прокуратуры и УФАС

В отношении медучреждения уже возбуждено антимонопольное дело.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области создало комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по нему выступают городская больница имени Семашко, расположенная в Орле, и индивидуальный предприниматель. Дело открыто по заявлению прокуратуры Советского района города Орла. Оно будет рассмотрено 26 января. Из определения следует, что еще в сентябре 2021 года в адрес УФАС из прокуратуры поступили материалы проверки соблюдения законодательства при строительстве на территории больницы скорой медицинской помощи имени Семашко площадки с установлением на ней изотермических резервуаров для сжиженных атмосферных газов и двух испарителей атмосферного типа ИС 1100-С.

Внимание надзорного ведомства привлек договор на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов к изометрическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов. Это был гражданско-правовой договор, заключенный больницей с ИП. Согласно ему, исполнитель принял на себя обязательства своевременно выполнить «работу по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения».

Цена договора составила 400 тысяч рублей. Авансовые платежи по договору предусмотрены не были. Работа должна была быть закончена до 31 мая 2021 года. Однако 25 августа больница направила ИП письмо довольно странного содержания. Из него следует, что 10 июня бизнесмену учреждением были перечислены 400 тысяч рублей. А уже в следующем абзаце говорится: «Вместе с тем, в настоящий момент установлено, что учреждение в разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы медицинского кислородоснабжения не нуждается, поэтому просим Вас вернуть перечисленные платежным поручением денежные средства в размере 400 тысяч рублей».

В конце августа договор был расторгнут по соглашению сторон и буквально тут же больница заключила четыре договора каждый ценой 99,9 тысячи рублей на… выполнение проектной документации на те же, по сути, виды работ, что и в предыдущем договоре. Прокуратура заподозрила, что фактически один прежний «крупный» договор был разбит на четыре «мелких» договора, а при цене контракта до 100 тысяч рублей возможна закупка у единственного поставщика.

«Каждый из поименованных выше четырех договоров заключен на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, — говорится в материалах дела. — Однако работы, выполняемые по договорам, идентичны по своему содержанию, договоры заключены в один и тот же день. Действия больницы по заключению договоров с единственным поставщиком могут свидетельствовать об искусственном «дроблении» единой закупки на несколько договоров с ценой менее установленного законом ограничения». Подозрения прокуратуры теперь в пределах своей компетенции проверит УФАС.

ИА «Орелград»