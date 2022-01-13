В Орле объявили поиск богатырей

Богатыри потребовались для участия в выставке военно-исторической реконструкции.

О старте приема заявок с 15 января объявил Орловский областной центр народного творчества. Речь идет о выставке военно-исторической реконструкции Богатыри земли русской». Целями конкурса организаторы провозгласили пропаганду и воспитание патриотизма на образцах русской воинской культуры, сохранение воинских традиций, материальной и духовной составляющей русской культуры. Кроме того, ставится задача повышения интереса орловцев к историческому русскому военному костюму, доспехам и русской военной истории в целом.

«Возродим и прославим нашу историю, патриотизм, богатырский дух, военное дело, военный костюм и доспехи наших легендарных предков! Наша история – наша сила!», — таков девиз конкурса. Выставка будет проведена по таким номинациям, как «Воинский костюм и доспех», «Оружие и атрибутика», «Военный быт» и «Военная история». В ней могут принять участие реконструкторы, художники-любители, мастера декоративно-прикладного искусства, а также «любые лица в возрасте от 12 лет».

Сообщается, что в состав жюри вошли специалисты в области истории, искусства, вооружения и народного искусства. Работы участников должны представлять собой изделия — реплики, копии военных исторических русских костюмов, доспехов, оружия, символов военных частей, предметов военного быта, атрибутов и других предметов русской армии различных времен. Также принимаются исторические текстовые и видеоописания военных обычаев и традиций русских и российских воинов, предметов военного быта, оружия, древних укреплений, схем и карт исторических сражений, археологических материалов. Временные рамки прототипов изделий и экспонатов – с древнейших времен по 20-е годы ХХ века.

ИА «Орелград»