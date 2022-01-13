В Орле за трудовые успехи будут награждать «золотыми» медалями

Губернатор учредил очередную региональную награду.

В Орловской области учреждена очередная награда регионального значения — медаль «За трудовые успехи». Как следует из указа губернатора, она является формой поощрения за достигнутые трудовые успехи в сферах промышленности, строительства, науки, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и другое. Кстати, данной медалью могут быть награждены и иностранные граждане, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности, как правило, не менее 5 лет. Однако у них должны быть и другие «награда органов государственной власти Орловской области».

Интересно, что медаль могут получать не только отдельные граждане, но и целые коллективы. С представлением к награждению в администрацию губернатора вправе обратиться руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности. Согласно положению, медаль и удостоверение к ней вручаются лично губернатором Орловской области в торжественной обстановке. Но глава региона может делегировать это право и другим лицам. К награде может прилагаться премия.

Медаль «За трудовые успехи» носится на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград, следует из документа. Она имеет форму нагрудной медали с колодкой, причем медальон и колодка изготавливаются из золотистого металла. На лицевой стороне в центре размещено рельефное изображение полного герба Орловской области. На оборотной стороне внизу на фоне полукругом радиально расходящихся снизу гравированных лучей располагаются рельефное изображение раскрытой книги, поверх которой изображены молот и хлебный колос, расположенные накрест, между которыми – раскрытый циркуль, сплетенный с ними ножками.

ИА «Орелград»