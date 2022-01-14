Более 1000 орловцев лишились прав из-за долгов

Действие водительских удостоверений было приостановлено.

В Орловской области за 11 месяцев 2021 года в праве управления транспортными средствами были ограничены свыше 1290 водителей, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям. Об этом сообщает региональное управление ФССП. Дело в том, что все эти люди – должники, своевременно не исполнившие свои обязательства по возбужденным исполнительным листам. В ведомстве подчеркивают, что большинство вынужденных «пешеходов» — это должники по алиментам, таковых набралось более 920 человек.

Напомним, что ограничение должников в специальном праве на управление транспортными средствами является одной из мер принудительного исполнения, предусмотренных законом. Под действие данной санкции подпадают не только злостные алиментщики, но и должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного и морального вреда, причиненных преступлениями. Кстати, мера принуждения является довольно эффективной.

«В результате применения данной меры принудительного исполнения за 11 месяцев 2021 года должниками различных категорий оплачено 46,448 миллиона рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщила Юлия Рожкова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — Снова сесть за руль такие должники смогут только после полного погашения долгов. В случае, если гражданин все-таки сядет за руль, он будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ. Нарушителя ждет до 50 часов обязательных работ или лишение права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года».

ИА «Орелград»