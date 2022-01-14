Глава орловского депздрава подтвердил, что первый вылет вертолета санитарной авиации был неудачным

Ранее губернатор Клычков опубликовал пост «Первый полёт – нормально!», но не уточнил, что и для кого было нормальным.

Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области, подтвердил опубликованную ранее информацию о том, что первый вылет вертолета санитарной авиации оказался неудачным — пациент скончался до начала перелета.

«Специалисты ООКБ вылетали по вызову в Ливенскую ЦРБ, где была оказана консультативная помощь пациенту с тяжелым острым коронарным поражением. К сожалению, пациент был признан нетранспортабельным, и его эвакуацию не проводили. Помощь оказывали на территории Ливенской ЦРБ. Пациент, к сожалению, впоследствии скончался, но это точно произошло не во время его транспортировки в областной центр», — цитирует Шувалова «Орловское информбюро».

Таким образом, глава депздрава официально подтвердил инсайдерскую информацию фельдшера и общественного активиста Дмитрия Серегина о скончавшемся пациенте и поспешной медиа-активности пресс-службы губернатора.

Напомним, эпопея с закупкой вертолета санитарной авиация продолжалась очень долго, а когда транспортное средство все же было приобретено, губернатор Орловской области Андрей Клычков разместил в соцсетях пост «Первый полет — нормально!», где рассказал:

«Сегодня состоялся первый вылет вертолета санитарной авиации, когда ситуация требовала оперативного медицинского реагирования. «Помощь с неба» пришла для жителя города Ливны. При любой болезни важен фактор времени, но особенно это касается здоровья сердца, когда промедление может стоить жизни. После телеконсультации со специалистами областной клинической больницей принято решение везти пациента в Орёл».

Поскольку история рассказана в оптимистичных тонах и обрывается на намерениях транспортировать больного в Орел, то у многих сложилось впечатление о том, что чья-то жизнь была спасена благодаря новым транспортным возможностям орловского депздрава.

ИА «Орелград»