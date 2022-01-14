Под Орлом легковушка сбила дорожный знак после того, как в нее врезался в грузовик

Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.

Под Орлом «Лада Калина» сбила дорожный знак после того, как в нее врезался в грузовик ГАЗ. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 11.00 61-летний водитель ГАЗ 278462 ехал по Северному подъезду к Орлу со стороны Москвы. В районе 4-го километра он врезался в автомобиль «Лада Калина», который ехал впереди в попутном направлении. В результате столкновения легковой автомобиль сбил стойку дорожного знака.

В результате аварии 19-летний водитель «Лады» получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»