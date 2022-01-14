Продавшему «Триколор» орловцу запретили выезжать из города

14.1.2022 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Житель Орла целый год проведет в режиме ограничения свободы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в конце прошлого года в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 273 УК РФ, то есть в умышленном преступлении в сфере компьютерной информации. Как установили следствие и суд, совершил он его в апреле 2021 года. Не выходя из дома, подсудимый разместил в интернете объявление о продаже «Триколора» с прошитой картой» за 1800 рублей, указав для связи номер своего телефона.

Поясним, что речь идет об устройстве, которое позволяет получать   несанкционированный и незаконный доступ к спутниковым телеканалам бренда «Триколор». На объявление откликнулся гражданин, который в реальности являлся оперуполномоченным отдела «К» БСТМ УМВД России по Орловской области. Действовал он в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». В ходе телефонных переговоров стороны договорись о совершении сделки. Встретились они примерно через неделю. Продавец передал покупателю спутниковый приемник с блоком питания и пультом дистанционного управления, а также смарт-карту, позволявшую несанкционированно просматривать спутниковые телеканалы.

Оперативник расплатился с ним «мечеными» деньгами».  После передачи оговоренной суммы продавец был задержан. Кстати, подсчитано, что своими преступными действиями он причинил правообладателю торгового знака  имущественный вред в размере более 25 тысяч рублей, не говоря уже об ущербе деловой репутации компании. Свою вину орловец признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, что и было сделано. Мужчина получил наказание в виде 1  года ограничения свободы. В течение этого времени ему запрещено без разрешения надзорного органа изменять постоянного место жительства и места работы, а также выезжать за пределы Орла.

ИА  «Орелград»

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