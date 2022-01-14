В Орле осудили владельца плантации конопли

Житель пригорода выращивал растение лично для себя.

Обвинительный приговор в декабре 2021 года вынес суд Орловского района. Жителя поселка городского типа Знаменка, ранее не судимого, обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 231 и ч.1 ст. 228 УК РФ. Было установлено, что он на своем подворье разбил небольшую плантацию конопли. Мужчина признался, что весной 2021 года лично высеял во дворе своего дома наркосодержащие растения, а затем ухаживал за посевами конопли: поливал их, обрабатывал от сорняков, рыхлил землю и т.д.

Подсудимый также рассказал, что планировал вырастить коноплю для изготовления марихуаны, но не для продажи, а личного потребления. Довести этот план до конца ему не удалось. Когда растения подросли, на плантацию нагрянули сотрудники ОКОН ОМВД России по Орловскому району и в присутствии двух понятых изъяли у плантатора 29 кустов конопли. Растения были отправлены на экспертизу, которая подтвердила их видовую принадлежность.

Также было подсчитано, что делец мог изготовить из этих кустов около 700 граммов марихуаны, что является крупным размером. Кстати, у подсудимого при обыске также был обнаружен готовый каннабис, который он прятал в коробке из-под чая. По совокупности преступлений орловец получил наказание в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, суд обязал его пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

ИА «Орелград»