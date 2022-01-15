Орловский округ потратит 50 миллионов на расселение «аварийки»

Власти муниципального округа определились с планами переселения.

Власти Орловского района, который не так давно стал муниципальным округом, утвердили муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилья. Действие программы рассчитано на 2022-2027 годы, однако финансирование пока предусмотрено только на 2022 год. Оно составит 50 миллионов рублей, которые выделит местная казна. Напомним, что в целом программа переселения финансируется за федеральный счет, а средства поступают в регионы по линии Фонда ЖКХ. Однако власти на местах имеют право вкладывать средства собственных бюджетов на расселение тех домов, которые по каким-то причинам не попали в региональную программу.

Кроме того, они сами вправе выбирать один из нескольких возможных способов переселения. Например, власти могут приобретать для переселенцев квартиры или строить для них дома. А еще они могут буквально выкупать у собственников их аварийные квартиры. Возможно, по этому пути и пойдут в пригородах Орла. Судя по паспорту программы, аварийные дома будут снесены, а на их месте будут возведены либо новые многоквартирные дома, либо объекты в рамках проекта благоустройства.

Согласно приведенным данным, в настоящий момент на территории Орловского муниципального округа насчитывается 11 многоквартирных домов, которые с 2018 по 2021 годы в установленном законом порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Их доля в общем количестве многоквартирных домов на территории округа составляет 2,7 процента.

«Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан остается острейшей социальной проблемой Орловского муниципального округа, — говорится в паспорте муниципальной программы. – Проживающие в аварийном жилищном фонде граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилища. Решение данной социальной проблемы требует программного подхода и значительных финансовых затрат».

ИА «Орелград»