Под Орлом гости напоили хозяина и угнали его автомобиль

Уголовное дело о необычном угоне автомобиля рассмотрели в Орловской области.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в угоне чужого автомобиля. Примечательны обстоятельства этого преступления. Совершено оно было в августе 2021 года. Подсудимые пришли в гости к приятелю и засиделись у него до глубокой ночи. Троица распивала спиртные напитки. По сути, напоив хозяина, гости решили угнать принадлежащий ему автомобиль.

Один из них нашел в спальной комнате ключи от автомобиля. Пока сморенный алкоголем хозяин спал, его приятели вышли во двор, где стояла машина. Один из них сел за руль, а второй открыл ворота, чтобы подельник мог выехать со двора. Затем преступники скрылись с места преступления. Суд квалифицировал их действия по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), группой лиц по предварительному сговору).

В пресс-службе Колпнянского районного суда рассказали, что при назначении наказания были учтены фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, а также данные о личности подсудимых, в том числе достаточно юный возраст подсудимых, их материальное положение и трудоспособность. В результате каждый из угонщиков получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»