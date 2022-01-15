В нашумевшем деле о «лесном сговоре» поставлена точка

Факт нарушения установило УФАС, однако предписание выдано не будет.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного по материалам Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Как уже рассказывал «Орелград», ответчиками по нему выступили областное управление лесами, автономное учреждение Орловской области «Ливнылес» и ИП Акишин. Фактически их подозревали в сговоре, выразившемся в заключении договоров аренды лесохозяйственной техники и оборудования (с услугами по управлению) без проведения конкурентных процедур.

Управлением ФАС было установлено, что с 2018 года по 2021 год АУ ОО «Ливнылес» без проведения конкурентных процедур заключило с ИП Акишиным 35 договоров на общую сумму 6,086 миллиона рублей. При этом решения о заключении договоров принимались Наблюдательным советом, в состав которого входили чиновники управления лесами Орловской области. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось, так как требовались дополнительные материалы.

Управление лесами объясняло, что «за последние годы производственный потенциал лесного хозяйства упал вследствие значительного превышения нормативного срока службы лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования». По данным ведомства, до 2019 года (то есть до начала реализации регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология») последнее приобретение нескольких единиц техники было произведено еще в 2009 году. Большая же ее часть эксплуатировалась с 1990-х годов, износ техники составлял более 90 процентов. Поэтому были «заключены договоры аренды с единственным поставщиком на основании мониторинга рынка».

Этим единственным поставщиком оказался вышеуказанный ИП. Чиновники решили, что только он способен выполнять лесохозяйственные работы в границах Глазуновского лесничества. Из материалов дела следует, что указанный ИП ранее сам являлся лесничим Глазуновского лесничества, «после чего стал индивидуальным предпринимателем и продолжительное время сотрудничал с управлением лесами Орловской области». Выяснилось, что и в период с 2008 по 2014 год управление лесами заключало с ним государственные контракты на выполнение лесохозяйственных работ.

Совокупность собранных доказательств позволила УФАС сделать вывод о «наличии между указанными хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения». Выручка ИП от реализации антиконкурентного соглашения составила те самые 6,086 миллиона рублей, выделенных из бюджета. Комиссия УФАС решила признать факт нарушения управлением лесами Орловской области, автономным учреждением «Ливнылес» и индивидуальным предпринимателем пункта 4 статьи 16 Закона «О защите конкуренции» признать. При этом было решено не выдавать «предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции». Однако вопрос об административной ответственности будет рассмотрен в установленном порядке.

ИА «Орелград»