В Орловской области простили поездного вора

Молодой человек сумел перед судом помириться со своей жертвой.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. По сути, перед судом предстал поездной вор – молодой человек совершил кражу в поезде. Органом предварительного следствия он был обвинен в том, что летом 2021 года обворовал проводницу вагона. Молодой человек в тот день ехал в купе поезда сообщением «Москва — Курск».

Его внимание привлек мобильный телефон марки Samsung Galaxy, который лежал на столике в купе проводника. Самой работницы в тот момент в купе не было. Молодой человек долго не раздумывал. Он схватил со столика чужой мобильник, предварительно оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что его никто не видит, после чего вышел из вагона на платформу станции «Глазуновка» и скрылся с места совершения преступления, получив, как отмечает пресс-служба Глазуновского райсуда, реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенным им имуществом по своему усмотрению.

В результате преступных действий проводнице был причинен имущественный ущерб на общую сумму 9099 рублей, который для нее в силу ее материального положения является значительным. Органами предварительного следствия действия молодого человека были квалифицированы как тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. На предварительное слушание потерпевшая не явилась, но от нее в суд поступило письменное заявление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого. Она указала, что они примирились, а обвиняемый в полном объеме возместил ущерб. Потерпевшая просила рассмотреть дело без ее участия, что суд и сделал. В результате было принято решение прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»