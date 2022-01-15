В строительный комплекс Орловщины вложат 1,1 миллиарда рублей

Финансовые вливания будут бюджетными.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие строительного комплекса». Ее основные цели: рост количества строящегося и введенного в эксплуатацию жилья, а также создание условий для строительства жилья на земельных участках, выделенных льготникам для индивидуального жилищного строительства. К числу последних, например, относятся многодетные семьи, которых государство обязано обеспечивать землей, но не в чистом поле, а обеспеченной необходимой инфраструктурой.

В целом задачами программы заявлены повышение доступности и комфортности жилья и улучшение качества жилищных условий населения. В частности, задействовать предполагается региональный проект «Жилье», средства на реализацию которого поступают по линии национального проекта «Жилье и городская среда». Отметим, что финансирование прог7раммы, действие которой рассчитано до 2026 года, составит 1,106 миллиарда рублей. И из них более 877 миллионов регион получит из федерального бюджета.

Так, власти планируют увеличение ввода в эксплуатацию жилья до показателя не менее 300 тысяч квадратных метров в год. Кроме того, условиями программы предусмотрена выплата бюджетных компенсаций застройщикам – им возместят затраты, понесенные на строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для площадок под малоэтажную застройку. Также планируется строительство четырех объектов инфраструктуры на территории Орловской области.

ИА «Орелград»