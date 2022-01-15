Юбилейные Тургеневские чтения пройдут в Спасском-Лутовиново

На участие в форуме поступило уже свыше 40 заявок из разных стран.

Юбилейные XXX всероссийские Тургеневские чтения пройдут под Орлом 27-28 января 2022 года. Как сообщили в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», в адрес оргкомитета поступило уже более 40 заявок от тургеневедов, филологов, лингвистов, историков, работников музеев, библиотек и архивов, преподаватели вузов и переводчиков. Планируют принять участие в форуме и представители многочисленных Тургеневских обществ в России и за рубежом.

«Юбилейные чтения будут иметь международный статус: свои выступления предложили представители Франции, Бельгии и Мальты, — рассказали в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». — В фокусе исследований участников — современные проблемы тургеневедения, вопросы изучения наследия Ивана Тургенева за рубежом, связи писателя с современниками, его участие в мировом культурном и общественном процессе и другое».

Подробный отчет о ХХХ всероссийских Тургеневских чтениях организаторы обещают опубликовать на официальном сайте музея-заповедника. Кстати, в прошлом году очередная научная конференция из-за санитарных ограничений была проведена в смешанном формате: 10 докладов прозвучали в очном режиме, а 25 — в режиме онлайн. Участниками видеоконференции стали тургеневеды, филологи, музейные и библиотечные работники, доктора наук и аспиранты из разных уголков России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Перми и Томска, а также из Европы.

Добавим, что год назад тематика докладов была посвящена проблемам современного прочтения тургеневских текстов и их переводов, архивных изысканий вокруг Тургенева, взаимоотношений писателя с современниками. Выступления вызвали активное обсуждение участников. Вероятно, и в этом году участники форума устроят оживленную дискуссию.

ИА «Орелград»