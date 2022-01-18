Орловская прокуратура внесла представление Вадиму Соколову

Причиной стало несвоевременное обеспечение медицинскими приборами детей, больных диабетом.

Прокуратура Орловской области внесла представление первому зампреду областного правительства Вадиму Соколову. Это стало результатом проверки, организованной по материалам орловских СМИ о нарушении прав орловских детей, больных диабетом.

«Установлено, что в сентябре-ноябре 2021 г.г. в регионе имелись факты несвоевременного обеспечения детей медицинскими изделиями, среди которых тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови и расходные материалы для инсулиновых помп.

В защиту прав детей органами прокуратуры в суд уже направлено 56 исковых заявлений об обязании Департамента здравоохранения региона обеспечить их необходимыми медицинскими изделиями. Результаты рассмотрения исков и дальнейшее исполнение судебных решений остаются на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав детей.

Также на контроль прокуратуры Орловской области поставлены ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами следственного комитета по данному факту», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в прошлом году прокуратура встала на защиту льготников, которые не получили положенных от государства лекарств. Представления тогда были внесены губернатору области и руководителю депздрава.

ИА «Орелград»