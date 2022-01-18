В Орловской области закрыли дело на Юрия Семина

18.1.2022 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Почти полный тезка известного тренера избежал уголовного преследования.

Решение по уголовному делу за пару дней до Нового года вынес  Мценский районный суд Орловской области. Перед ним предстал ранее судимый за кражи гражданин, которого зовут Юрий Семин. Он оказался почти полным, за исключением отчества, тезкой известного футбольного тренера, который также является уроженцем Орловской области. Амчанина вновь обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ, то есть в краже. Причем преступление он совершил, будучи привлеченным к административной ответственности за недавно совершенную мелкую кражу.

Как установил орган предварительного расследования, подсудимый зашел в магазин и, убедившись в том, что за его действами никто не наблюдает, взял со стеллажа шесть плиток молочного шоколада стоимостью 138 рублей 40 копеек за штуку. Таким образом, общая стоимость этого товара составляла около 830 рублей. Плитки шоколада воришка рассовал по карманам и покинул торговый зал, причинив материальный ущерб магазину. Разоблачить воришку помогли записи камер видеонаблюдения.

Обвиняемый представил суду письменное ходатайство, в котором просил прекратить в отношении него уголовное дело в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Он заявил, что  вмененное ему преступление относится к категории небольшой тяжести и было совершено уже достаточно давно. Согласно ч.3 ст.24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования. Это и произошло в данном случае – суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Юрия Семина в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Мера пресечения в отношении него в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении также отменена.

ИА «Орелград»

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