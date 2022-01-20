Исторический центр Мценска могут закодировать

Орловский город претендует на получение особого кода от Ростуризма.

Как сообщает администрация Мценска, этот город стал один из четырех городов Орловской области, которые прошли предварительный конкурсный отбор заявок по проектированию туристского кода своего центра. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который курирует Ростуризм. Последнее ведомство и провело отбор заявок. Сообщается, что всего на конкурс их поступило более 100, а предварительный отбор прошли всего 38 городов. В самом Мценске для дальнейшей борьбы за победу создана инициативная группа.

«Сегодня город Мценск ведет доработку заявки, в которую включена историческая часть города, площадь Ленина, улицы Гагарина и Мира, — следует из сообщения местной мэрии. — Реализация проекта предполагает установку навигационных и информационных конструкций, цифровых стендов, обустройство фотозон, создание и размещение малых архитектурных форм, устройство освещения и озеленения».

Кстати, городские власти призвали простых, но неравнодушных амчан не оставаться в стороне. Горожанам предлагают принять активное участие в общественных обсуждениях и так называемых проектных мастерских. Свои предложения и идеи они могут направлять в муниципальный комитет по архитектуре и градостроительству.

Напомним, что Мценск – это один из древнейших городов центральной части России. Первое письменное упоминание о нем содержится в Никоновской летописи и датируется 1146 годом под названием Мьченск в составе Черниговского княжества. В то время это была военная крепость и торгово-ремесленный центр. Считается, что свое название город получил по расположению на реке Мценска.

ИА «Орелград»