Под Орлом водитель попал в больницу после аварии на трассе М2 «Крым»

Водитель легковушки врезался в «Мерседес» с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля попал в больницу после ДТП на трассе М2 «Крым», сообщила пресс-служба УМВД.

Вчера в 12.10 52-летний мужчина ехал на автомобиле «Хендэ» по трассе М2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Орла. В районе 306-го километра он не смог соблюсти безопасную дистанцию с «Мерседесом» с полуприцепом, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.

ИА «Орелград»