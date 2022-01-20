Под Орлом водитель попал в больницу после аварии на трассе М2 «Крым»

20.1.2022 | 12:58 Новости, Происшествия

Водитель легковушки врезался в «Мерседес» с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля попал в больницу после ДТП на трассе М2 «Крым», сообщила пресс-служба УМВД.

Вчера в 12.10 52-летний мужчина ехал на автомобиле «Хендэ» по трассе М2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Орла. В районе 306-го километра он не смог соблюсти безопасную дистанцию с «Мерседесом» с полуприцепом, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение.

ИА «Орелград»

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