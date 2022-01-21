Орловские эксперты повысят финансовую грамотность российских школьников

В прошлом году онлайн-занятия собрали почти 50 000 просмотров.

Эксперты из Орла проведут онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников со всей страны.

«Эксперт орловского отделения Банка России Ольга Землякова станет одним из спикеров весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. В 2019 году Ольга провела 8 онлайн-уроков по финансовой грамотности, в них приняли участие более 20 тысяч слушателей. В этом году ей предстоит провести 10 занятий. Сопровождать в качестве модератора ее будет эксперт регионального отделения Татьяна Захарова.

Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности Банка России стартовала 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Учащиеся школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов могут изучить 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования», — рассказала пресс-служба Банка России.

Благодаря занятиям дети узнают о банковских вкладах, кредитах, страховании, инфляции и различных финансовых инструментах. Также они пройдут инструктаж по безопасному использованию банковских карт.

В прошедшем году в онлайн-уроках приняли участие все 324 орловские школы и 20 профессиональных образовательных организаций, а занятия собрали почти 50 тысяч просмотров.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности Банка России присоединились все 324 орловские школы и 20 профессиональных образовательных организаций, занятия собрали более 47 тысяч просмотров.

Закрепить материал и узнать что-то новое поможет еще один проект Банка России — «Игры по финансовой грамотности». На его сайте можно скачать готовые комплекты материалов для игр — их нужно только распечатать и начать играть.

ИА «Орелград»