Работу рыбзавода под Орлом приостановили из-за пропавшего мусора

Десятки тонн биологических отходов буквально «испарились».

В Орловской области суд по материалам проверки, проведенной сотрудниками управления Россельхознадзора, временно приостановил деятельность предприятия по переработке и реализации рыбной продукции. Как уточнили в Россельхознадзоре, речь идет о компании «РПЗ Полюс» из Новодеревеньковского района. Проверка на предприятии была проведена совместно с правоохранителями. В частности, в ноябре к ней присоединились работники Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры, а в декабре была проведена повторная проверка. В результате были выявлены грубые нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

«В частности, хранение биоотходов осуществлялось в немаркированных емкостях, расположенных в складе для хранения сырья, совместно с сырьем и недоброкачественной просроченной продукцией (79 кг), — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, ООО «РПЗ Полюс» не смогло предъявить документы, подтверждающие отправку биологических отходов на переработку или утилизацию с октября по ноябрь 2021 года, между тем за месяц на предприятии при производстве образуется в среднем порядка 50 тонн биологических отходов».

Уже после проверки и возбуждения административного дела рыбзавод по требованию контролирующего ведомства утилизировал почти 18 тонн биологических отходов и недоброкачественной продукции. Куда подевалось все остальное, можно только гадать. Также проверяющие выяснили, что часть сырья на завод поступала без указания данных, подтверждающих его безопасность. Для этого завышались данные в электронной государственной системе учета.

ИА «Орелград»