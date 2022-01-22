В Орле мужчину оштрафовали на 100 тысяч после похода в гости

Орловец в гостях обчистил банковский счет пьяного собутыльника.

Житель Орла осужден за похищение денежных средств с банковского счета. Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда, обвинительный приговор в отношении гражданина был вынесен по статье 158 УК РФ (кража). Преступление было совершено в мае 2021 года, когда подсудимых находился в гостях и распивал в компании спиртное. Потерпевший сам попросил его сходить в магазин и приобрести еще выпивку, а для оплаты товара передал ему свою банковскую карту.

Подсудимый просьбу исполнил, но карту в руки владельцу не отдал, заявив, что оставил ее в прихожей. Наутро потерпевший свою банковскую карту в прихожей не нашел, а проверив свой счет, обнаружил, что тот «полегчал» на 1282 рубля. Поняв, что его обокрали, мужчина обратился за помощью в полицию. Правоохранители оперативно выяснили, что карту себе присвоил тот самый гость, а украденные деньги он потратил на спиртное лично для себя.

«Дело слушалось в общем порядке судебного разбирательства, — сообщает пресс-служба районного суда. — В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным. Судом постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, с подсудимого взысканы процессуальные издержки по уголовному делу, которые составили 26 400 рублей».

При назначении наказания суд учел смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и данные, характеризующие личность подсудимого и обстоятельства совершения преступления. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»