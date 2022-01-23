Житель Орловской области пытался убить брата паяльной лампой

Житель Мценска получил приговор за покушение на убийство, проиграв апелляцию.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе жителя Корсаковского района, который ранее был признан виновным в покушении на убийство собственного брата. Решение первой инстанции вынес Мценский районный суд. Он приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы. Осужденный просил об изменении вердикта, но облсуд оснований для этого не нашел.

Согласно приговору, мужчина признан виновным по статье 105 УК РФ (умышленное причинение смерти, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам). Преступление было совершено в феврале 2021 года. Около 19 часов вечера на веранде деревенского дома разыгралась драма. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на родного брата.

Отметим, что братья находились в гостях у односельчанина. Они вышли из дома, где между ними по какому-то незначительному вспыхнул конфликт. Подсудимый схватил подвернувшуюся под руку паяльную лампу и трижды ударил ею по голове брата. Когда потерпевший упал на пол веранды, подсудимый начал избивать его ногами. На шум из дома вышел хозяин, который с трудом, но оттащил озверевшего гостя от родственника. Кстати, ему тоже досталось – подсудимый несколько раз ударил его по голове.

Следствие и суд посчитали, что подсудимый действовал не просто умышлено, он хотел брата убить. Сам подсудимый и его адвокат настаивали на другой версии, согласно которой мужчина убивать брата не собирался, а хотел лишь его поколотить. Они просили переквалифицировать действия на другую статью УК о побоях и назначить по ней минимально возможное наказание. Однако областная судебная коллегия, оценив собранные доказательства и показания свидетеля и потерпевшего, оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения.

ИА «Орелград»