Жители Орла получили льготы на 100 миллионов

Налоговики подсчитали сумму преференций жителям областного центра.

Инспекция ФНС России по городу Орлу в рамках информационной кампании рассказала о налоговых льготах, которые были предоставлены жителям областного центра при налогообложении их имущества. Право на преференции имеет целый ряд категорий жителей. Согласно закону, они должны представлять в налоговый орган (по своему выбору) заявление о предоставлении налоговой льготы. Кампания по сбору налогов за 2021 год только набирает обороты, поэтому налоговики озвучили итоги кампании, завершившейся в 2021 году. Соответственно, налоги были рассчитаны за 2020 год.

Сумма преференций, предоставленных жителям Орла за отчетный период, впечатляет. Так, только по транспортному налогу льготы для физических лиц составили 21,474 миллиона рублей. Льготы по земельному налогу потянули на 32,049 миллиона, по налогу на имущество – 60,212 миллиона рублей. В инспекции ФНС напоминают, что уточнить данные о наличии или отсутствии налоговых льгот можно по интернету. Для этого надо зайти на сайт налоговой службы и воспользоваться услугами сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Сообщить о своем праве на льготу по имущественным налогам можно лично, подав в налоговую инспекцию соответствующее заявление. Можно сделать это в электронном виде через собственный «Личный кабинет для физических лиц», зарегистрированный на сайте ФНС России. Кроме того, физические лица вправе представлять в налоговые органы документы на льготы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ИА «Орелград»