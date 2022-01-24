Луганская команда КВН, представляющая теперь Орел, вышла в Высшую лигу

24.1.2022 | 18:00 Культура, Новости

«Ровеньки» оказались в списке 25 команд, которые в новом сезоне сыграют в Высшей лиги КВН.

Команда КВН «Ровеньки», с этого года представляющая Орел, вышла в Высшую лигу КВН. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Ровеньки» появились в 2015 году в одноименном городе Луганской области. С этого года они представляют Орловский Государственный Университет им. Тургенева.

В субботу в Сочи были подведены итоги 33-го Международного фестиваля команд КВН, по результатам которого новоиспеченная орловская команда вошла в список 25 участников Высшей лиги КВН на Первом канале.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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