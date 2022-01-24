Сергей Лежнев, советник губернатора Клычкова, подозревается в хищении средств, предназначенных для ремонта Красного моста

Проведено более десяти обысков.

Сегодня стало официально известно, что Сергей Лежнев, советник и близкий друг губернатора Андрея Клычкова, подозревается в хищении средств, предназначенных для ремонта Красного моста.

Силовиками произведено более десяти обысков, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения.

«Под председательством прокурора Орловской области состоялось межведомственное оперативное совещание, на котором заслушан ход расследования данного уголовного дела.В совещании приняли участие начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, работники прокуратуры области и правоохранительных органов.

Установлено, что с ООО «Ремспецмост» как с подрядной организацией были заключены контракты по реконструкции Красного моста и моста «Дружбы» в г. Орле, а также моста в Ливенском районе.

Участники совещания отметили, что в ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в г. Орле и моста в Ливенском районе, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц», — сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Отметим, что в декабре прошлого года областной прокурор Владислав Малкин на встрече с журналистами заявил, что воровством на реконструкции орловских мостов занималась организованная преступная группа. Уже тогда были озвучены некоторые подробности дела:

«Мы с вашими коллегами выезжали на этот объект и говорили, что более 5 месяцев (на тот момент -2 месяцев) работа не велась, хотя финансирование было проведено. Вот этот выезд фактически стал переломным моментом. Если бы мы на тот момент не прореагировали бы и не показали, что ситуация находится под контролем и у жителей области, и у СМИ, и у меня, то следующий транш, 400 миллионов, был бы им передан. Фактически, все для этого уже было подготовлено. Чтобы следующие денежные средства фирме передать. Но вот когда поняли, что ситуация будет развиваться иначе, то это решение принято не было.

Далее, если вы помните, на объекте и после этого на совещании никто не смог объяснить причины, почему работы не ведутся при наличии финансирования. Вот рассказы бредовые о том, что что-то не так с проектом или сильно подорожали стройматериалы, и это является основанием для того, чтобы строительство грандиозное остановить, потребовало от нас подключения оперативных подразделений, чтобы мы проверили, что же на самом деле произошло – что не так с проектом и насколько коэффициент подорожания помешал застройщику, про которого говорили, что он реально застройщик с историей.

И вот первоначальная наша проверка показала, что в объекты ничего фактически не вложили – там в 20 миллионов оценивается работа. А остальные денежные средства разошлись по фирмам, которые свою работу не выполнили, как показалось на первый взгляд. Когда мы более детально в ходе расследования подошли к этому вопросу, эти фирмы фактически свою деятельность не осуществляли, фирмы находятся в разных регионах, в них зарегистрированы один или два человека, фирмы обладают признаками мнимости – однодневки так называемые. Руководители их допрошены, перечисленные денежные средства они обналичивали и передавали руководителям этой организации, забирая свой процент. Поэтому в отношении руководителя было принято решение единственно возможное – задержать. И это принципиальная позиция суда – выбрать мерой пресечения заключение под стражу. Второй посчитал для себя возможным, что можно сбежать – в настоящее время он объявлен в международный розыск».

ИА «Орелград»