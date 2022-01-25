Вынесен приговор по делу о вооруженной разборке в кафе Мценска

Обвиняемые, напавшие с оружием на посетителей, признаны виновными в хулиганстве.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении двоих уроженцев бывших союзных республик. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, они признаны виновными по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Инцидент, который суд счел хулиганством, произошел в феврале 2021 года. Сообщается, что ночью в одном из кафе Мценска между двумя мужчинами вспыхнул словесный конфликт.

Один из участников этой ссоры решил разобраться со своим оппонентом и попросил своего приятеля помочь ему в этом. Подельники съездили за оружием и вернулись в кафе. Участник конфликта вооружился травматическим пистолетом (позже экспертиза установила, что пистолет был непригоден для стрельбы, но посетители кафе об этом не знали), а его подельник заявился в кафе с огнестрельным оружием, а именно с охотничьим самозарядным карабином. В помещении кафе на тот момент оставалось шесть посетителей.

«Зайдя вдвоем в публичное место, зачинщик, предложивший похулиганить, пренебрегая условиями безопасности, спокойствием гостей кафе, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, подошел к столу, за которым сидел потерпевший, — говорится в сообщении пресс-службы районного суда. — Достал из правого кармана куртки травматический пистолет и нанес им не менее одного удара в область головы, затем не менее двух ударов руками в область головы, причинив потерпевшему физическую боль, угрожая применением к нему насилия».

Его подельник в это время держал на мушке карабина других посетителей, а также персонал кафе. Он угрожал им расправой в случае сопротивления. После избиения «обидчика», подельники из кафе сбежали. Вину они признали частично. Например, зачинщик просил суд переквалифицировать его действия на более легкую статью 116 УК РФ (побои). В своих показаниях суду он сообщил, что потерпевший оскорблял его самого и его семью и что он сам провоцировал его на конфликт.

Кстати, «открестился» он и от своего подельника, заявив, что ни о чем с ним не договаривался, в преступный сговор не вступал и брать охотничий карабин с собой просил. Подельник также пояснил суду, что «группой лиц по предварительному сговору он преступление не совершал». Мол, в кафе он достал огнестрельное оружие и направил его на посетителей, подумав, что знакомый ему человек оказался в беде. Суд признал их виновными, признав и факт сговора. Зачинщик получил 2 года лишения свободы, а его подельник – 1 год и 11 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Осужденные подавали жалобы, но судом апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»