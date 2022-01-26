Обвиняемого во взятке гаишника оставили под домашним арестом

26.1.2022 | 7:00 Закон и порядок, Новости

Облсуд удовлетворил ходатайство следователя по делу о коррупции.

Орловский областной суд рассмотрел и оставил без удовлетворения  апелляционную жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого в коррупции инспектора ДПС. Ранее постановлением Мценского районного суда полицейскому еще на месяц была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело в том, что инспектор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст.290 и ч.1 ст.285 УК РФ.

Как следует из ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста, полицейский обвиняется в совершении преступлений по предварительному сговору со своим коллегой, еще одним инспектором ДПС. По версии следствия, обвиняемый получил взятку в размере 30 тысяч  рублей от местной жительницы за совершение незаконных действий. За вознаграждение инспектор, как считает следствие, согласился не составлять административный протокол на отчима амчанки, который попался пьяным за рулем.

В рамках сделки обвиняемый также согласился не направлять водителя  на медицинское освидетельствование и не задерживать машину, которой тот управлял. Добавим, что инцидент произошел в июле 2021 года. За получение взятки на гаишника завели дело по статье 290 УК РФ. А дело по статье 285 УК РФ появилось спустя полгода потому, что, как считает следствие, полицейский использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности. Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства,  дискредитации деятельности полиции, искажении статистических данных и подрыву авторитета правоохранительных органов.

Задержан полицейский был в августе 2021 года, тогда же ему было  предъявлено обвинение. Спустя сутки Мценским районным судом ему была  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. С тех пор срок несколько раз продлевался. Уголовное дело по статье  285 УК РФ было возбуждено в декабре 2021 года. Обвинение по нему инспектору предъявили накануне Нового года, 30 декабря. Добавим, что два указанных уголовных дела уже объединены в одно производство.

ИА «Орелград»

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