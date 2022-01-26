Татьяна Крымова рассказала о ситуации с орловским санаторием «Дубрава»

26.1.2022 | 13:00 Медицина, Новости

Протечка кровли уже устранена.

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области, проинформировала общественность о состоянии санатория «Дубрава», использующегося для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.

«Ремонтные работы, которые необходимо провести, проводятся планово. В соответствии с тем, что в санатории имеется государственное задание, он работает круглогодично. Одновременно провести все ремонтные работы не представляется возможным, поэтому они выполняются постепенно, в соответствии с «дорожной картой». Идёт работа по замене окон в номерах. Деревянные окна оклеиваются в зимний период, чтобы не терять тепло, но если их открывают, то оклейка деформируется. Новой оклейкой займётся санаторий. Протечка кровли устранена. Материалы для текущего и капитального ремонта закуплены и будут использованы при ближайшей возможности. Это касается как крыши, так и номеров. По поводу прачечной – в санатории она не предусмотрена, поэтому личные вещи проживающие стирают в тазиках», – цитирует Крымову «Орловское информбюро».

Напомним, ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ненадлежащего содержания одного из помещений санатория «Дубрава».

ИА «Орелград»

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