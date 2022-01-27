К борьбе с паводком в Орле привлекут военных

27.1.2022 | 15:25 Новости, Происшествия

В областной столице из числа военнослужащих сформируют две мобильные группы.

Мэрия Орла утвердила план первоочередных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году. В частности, утвержден список спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций и войсковых частей города, которые планируется привлекать на ликвидацию последствий весеннего паводка. Так, мэр Юрий Парахин поручил подчиненным согласовать с начальником Орловского территориального гарнизона выделение на время проведения противопаводковых мероприятий двух мобильных групп, составленных из  военнослужащих Орловского гарнизона, численностью не менее 20 человек. Каждая из них должна быть обеспечена транспортными средствами повышенной проходимости. Срок готовности таких групп к реагированию на вызов не должен превышать 1 часа.

Также мэр поручил утвердить перечень имущества, которым оснащаются формирования, привлекаемые на ликвидацию последствий весеннего паводка 2022 года. Руководителям спасательных служб и служб жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений города Орла независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано определить порядок оповещения собственных работников  об угрозе или возникновении паводкового затопления.

В городе будет на постоянной основе проводиться мониторинг паводковой ситуации. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, а также о предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, мэр приказал незамедлительно сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба  города Орла». В случае начала паводка будет введен «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Добавим, что на подготовку города к возможному «потопу» отведен срок до 28 февраля.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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