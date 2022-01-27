В Орле госпитализировали женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте

Это произошло вчера вечером в районе бывшего магазина «Стрела».

66-летняя женщина госпитализирована после неудачной попытки перейти дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 20.25 водитель ВАЗ 213100 ехал по Комсомольской со стороны переулка Рижский в направлении улицы Кромская. В районе бывшего магазина «Стрела» он сбил пешехода, которая нарушила ПДД несмотря на то, что совсем рядом находился регулируемый пешеходный переход.

В результате женщину госпитализировали с телесными повреждениями.

ИА «Орелград»