Подрядчик похитил деньги, выделенные на сквер танкистов

Главу фирмы, похитившего деньги на благоустройстве памятника, осудили.

В Орловской области суд апелляционной инстанции оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении гендиректора одной из компаний. Подробности сообщили в пресс-службе Мценского районного суда. Уголовное дело было связано с контрактом на озеленение сквера танкистов-первогвардейцев в Мценске, который был открыт в 1975 году. Управление ЖКХ в апреле 2019 года заключило муниципальный контракт с подрядчиком, поручив тому благоустроить сквер. Деньги были выделены в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Мценска на 2018-2024 годы». Часть средств была выделена из федерального бюджета, часть из областного и местного бюджетов.

В рамках данного контракта были предусмотрены так называемые общестроительные работы, которые включали в себя работу на объекте экскаваторов и вывоз самосвалами 500 кубометров грунта. Стоимость этих работ составляла 110 тысяч рублей. Суд установил, что в реальности работы были выполнены только на четверть. Зная об этом, гендиректор, тем не менее, представил заказчику собственноручно подписанные акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости.

«Указанные документы содержали заведомо несоответствующие действительности сведения о выполнении вышеуказанных общестроительных работ в полном объеме, — следует из сообщения суда. — При этом фактически объем разработанного и перевезенного юрлицом грунта был много меньше, чем предполагалось по условиям договора».

Чиновники по каким-то причинам поверили дельцу и перевели всю причитающуюся по контракту сумму на счета организации. Это позже следствие установило, что вывезено было лишь 116 кубометров грунта вместо 500. Причиненный казне ущерб был оценен в 84 580 рублей. Сумма, казалось бы, не очень крупная, однако гендиректор был признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Вину он не признал, но все равно получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, суд признал за администрацией Мценска право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденного 84 580 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»