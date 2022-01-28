В Орле стало известно о том, как организована «реабилитация» пациентов психиатрической больницы

28.1.2022 | 17:00 Медицина, Новости

Женщины-пациенты обслуживают больных из других отделений.

По информации телеграмм-канала «Орловская медицина», руководство областной психиатрической больницы нашло неоднозначный способ доставки еды в закрытые на карантин отделения.

«И Кочергин, как опытный и заботливый руководитель, поручил доставку пищи пациентам 7-го отделения женщинам, которые находятся на реабилитации в 4-м отделении. Только подумайте: не выделил машину для подвоза пиши, а скомандовал женщинам таскать по льду и снегу ведра с едой!!! Женщинам, у которых нет ни теплых чулок, ни колготок, ни обуви и одежды в размер… И, конечно, назвал всё это Кочергин красивым словом «реабилитация»… Такое отношение к свои больным — кощунство!!! И при всей сложной эпидобстановке Кочергин и Ко продолжают собирать совещания и стращать своих сотрудников! Где здравый смысл?! Как можно из своих кабинетов спокойно смотреть на развал больницы, которая имеет огромное социальное значение для общества?! Где реакция тех, кто должен пресекать подобное???», — вопрошает телеграмм-канал «Орловская медицина».

Ранее в сети распространялась информация о вспышке коронавируса в психиатрической больнице. Однако, официального подтверждения она не получила.

ИА «Орелград»

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