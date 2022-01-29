В Орле запретили вывозить гречку на Украину

Запрет на экспорт продукции связан с выявлением в грузе карантинного сорняка.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора наложили запрет на экспорт крупной партии гречихи на Украину. Как сообщает пресс-служба этого ведомства, решение принято в связи с выявлением в грузе семян карантинного сорного растения, а именно повилики вида Cuscuta sp. Зараженной оказалась партия продовольственной гречихи массой 210 тонн, выращенной в Колпнянском районе Орловской области.

Поскольку она была предназначена для экспорта на Украину, грузоотправитель обратился в управление Россельхознадзора с просьбой о выдаче ему фитосанитарных сертификатов. Но так как гречка оказалась зараженной, сертификаты владельцу груза не выдали. Более того, по факту заражения гречихи должностными лицами управления Россельхознадзора было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.10.1 КоАП РФ.

В ведомстве добавили, что у владельца груза теперь есть три варианта дальнейших действий. Первый предусматривает карантинное фитосанитарное обеззараживание забракованной гречихи, второй – ее уничтожение. При третьем варианте возможна переработка зараженной продукции «способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности». Закон допускает переработку гречихи «посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной». Выбор владелец груза должен сделать сам.

Также в Россельхознадзоре сообщили, что в России вводится в действие новый межгосударственный стандарт на гречиху. Он придет на смену национальному стандарту, то есть предыдущему ГОСТу, и будет действовать на территории не только России, но и Беларуси, Армении, Киргизии и Узбекистана. Межгосударственный стандарт распространяется на гречиху, поставляемую на пищевые цели, в том числе для детского питания. «Новый стандарт разработан с учетом требований зернового рынка. В нем актуализирован перечень нормативных документов, используемых при определении качества зерна», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»