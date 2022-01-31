Убийца орловского студента предстанет перед судом

Убийство произошло летом прошлого года в студенческом общежитии.

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дело об убийстве студента и передали его в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 6 июня прошлого года в одной из комнат жилого корпуса студенческого общежития. 26-летняя девушка нанесла три удара ножом в грудь своего ровесника-студента. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В настоящий момент дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИА «Орелград»