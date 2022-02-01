Под Орлом депутатам запретили вмешиваться в дела судов и прокуратуры

Правила оформления депутатских запросов утвердили в Мценске.

Мценский городской Совет народных депутатов обновил действующий в райцентре «Порядок рассмотрения депутатских запросов, вопросов и обращений». Согласно новой версии этого документы, местные депутаты или группы депутатов имеет право инициировать обращение Мценского городского Совета народных депутатов с депутатским запросом к органам государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам депутатской деятельности. Само обращение принимается на заседании местного парламента.

Особое внимание в документе уделено тем вопросам, которых может касаться депутатский запрос. Тут введен целый ряд ограничений. Так, запрос, согласно новым правилам, вносится лишь по вопросам депутатской деятельности и не может затрагивать дела, находящиеся в производстве суда, прокуратуры, органов дознания и предварительного следствия. «Депутатский запрос является крайним средством депутатского воздействия при решении вопросов, связанных с депутатской деятельностью, — подчеркнуто в документе. — Ему должны предшествовать все возможные иные меры разрешения возникшей проблемы, в том числе и депутатские обращения.

Депутатский запрос адресуется, как правило, одному органу, но может быть направлен и нескольким органам, если проблема носит комплексный характер. При этом затрагиваемые в обращении вопросы должны соответствовать компетенции органов, к которым он обращен. Особо отмечено, что такой запрос не может истребовать предоставление информации по вопросам, составляющим государственную, служебную и коммерческую тайну.

ИА «Орелград»