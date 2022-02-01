В Орле пока не нашлось желающих строить Красный мост

1.2.2022 | 16:21 Важное, Новости, Строительство

Выбор подрядчика переносится.

Согласно данным портала госзакупок, в Орле не состоится аукцион по определению нового подрядчика для окончания ремонта Красного моста. Причиной стало отсутствие желающих принять участие в торгах.

Ранее анонсировалась, что работы обойдутся примерно 1,6 млрд рублей и должны быть окончены к концу следующего года.

Отметим, что первоначальный подрядчик «Ремспецмост» также победил в одном из повторных аукционов. Последующая за этим деятельность компании обернулась для бюджета финансовым ущербом, для города — логистической катастрофой, а для областных и городских властей — крупнейшим имиджевым ударом.

ИА «Орелград»

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