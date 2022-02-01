В Орле пока не нашлось желающих строить Красный мост

Выбор подрядчика переносится.
Согласно данным портала госзакупок, в Орле не состоится аукцион по определению нового подрядчика для окончания ремонта Красного моста. Причиной стало отсутствие желающих принять участие в торгах.
Ранее анонсировалась, что работы обойдутся примерно 1,6 млрд рублей и должны быть окончены к концу следующего года.
Отметим, что первоначальный подрядчик «Ремспецмост» также победил в одном из повторных аукционов. Последующая за этим деятельность компании обернулась для бюджета финансовым ущербом, для города — логистической катастрофой, а для областных и городских властей — крупнейшим имиджевым ударом.
ИА «Орелград»