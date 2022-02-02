Два автомобиля столкнулись на перекрестке около бывшего гастронома «Москва» (видео)

2.2.2022 | 13:10 Видео, Новости, Происшествия

Водитель, ехавший прямо, врезался в автомобиль, который поворачивал с Комсомольской на 2ю Посадскую.

Сегодня, примерно час назад, два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Комсомольская и 2-я Посадская.

На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Нексия» пытался повернуть с Комсомольской на 2-ю Посадскую. В этот момент в него врезался другой водитель — ехавший по прямой и, вероятно, не соблюдавший скоростной режим.

Очевидцы сообщают о возникновении пробки. Данных о пострадавших на данный момент нет.

ИА «Орелград», видео «ДТП Орел и автохамы», фото «Орел Автомобильный»

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