Два автомобиля столкнулись на перекрестке около бывшего гастронома «Москва» (видео)

Водитель, ехавший прямо, врезался в автомобиль, который поворачивал с Комсомольской на 2ю Посадскую.

Сегодня, примерно час назад, два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Комсомольская и 2-я Посадская.

На видеозаписи видно, как водитель автомобиля «Нексия» пытался повернуть с Комсомольской на 2-ю Посадскую. В этот момент в него врезался другой водитель — ехавший по прямой и, вероятно, не соблюдавший скоростной режим.

Очевидцы сообщают о возникновении пробки. Данных о пострадавших на данный момент нет.