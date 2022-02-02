Орловский сенатор Владимир Круглый выступил с предложениями на планерном заседании ПАСЕ

Взаимное признание вакцин, учет побочных эффектов от вакцинации и программы реабилитации.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый выступил с предложениями на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Представитель России заявил иностранным парламентариям о необходимости взаимного признания сертификатов о вакцинации всех стран-членов Совета Европы, учета побочных эффектов от вакцинации и обеспечении поддержки лицам с возможными осложнениями, а также — разработки и повсеместном использовании программ комплексной реабилитации больных с «долгим ковидом».

«Учёт возможных побочных эффектов от вакцинации может стать хорошей доказательной базой её безопасности и эффективности, а также лишить её оппонентов надуманных и зачастую необоснованных аргументов»,– заявил Заслуженный врач России.

Инициативы земляка прокомментировал Леонид Музалевский, председатель областного парламента:

«Поправки, предложенные Владимиром Игоревичем Круглым в ходе пленарного заедания ПАСЕ, считаю крайне важными. Несмотря на практическую пользу вакцинации, проверенной временем, по-прежнему находятся скептики и её оппоненты. Побочные эффекты есть у любого медицинского препарата, при этом люди их принимают. В случае, если будет вестись учёт возможных побочных эффектов от вакцинации, если будет на государственном уровне гарантировано обеспечение поддержки лицам с возможными осложнениями, это повысит доверие населения, как к вакцинам, так и к органам власти. Чем больше людей вакцинируется, тем больше шансов поскорее вернуться к жизни без масок и антисептиков. А взаимное признание сертификатов о вакцинации всех стран-членов Совета Европы станет важным шагом во внешней политике, направленным на заботу о населении и на более свободное перемещение».

ИА «Орелград»