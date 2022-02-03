Медучреждения катастрофически перегружены.

В орловской поликлинике № 3 открывают два дополнительных ковидных бокса, сообщил губернатор Андрей Клычков в одном из своих инстаграмм-эфиров.

Заболеваемость коронавирусом бьет все антирекорды, в связи с чем орловские медучреждения катастрофически перегружены. Жителям города приходится стоять на морозе в многочасовых очередях (на фото — поликлиника № 3 в Заводском районе Орла).

Принято решение о том, что ковидные боксы орловских поликлиник будут теперь работать по выходным. По словам Клычкова, необходимо сократить ожидание в очереди максимум до одного часа.

ИА «Орелград», фото «Инцидент Орел»